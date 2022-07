Delta Drone en croissance au premier semestre

(Boursier.com) — Delta Drone annonce une "forte croissance" pour le premier semestre. Le chiffre d'affaires consolidé progresse de 21,6% pour s'établir à 8,5 ME, dont 22,1% réalisés par la filiale Delta Drone International Ltd, basée en Australie et évoluant principalement dans le secteur des mines. L'activité issue de la commercialisation, sous forme de ventes ou de prestations de services, des solutions ISS Spotter (sécurité) et Countbot (inventaire) représente un chiffre d'affaires proche de 500 KE sur le semestre. Ces premiers succès commerciaux ont permis de créer des références solides. Delta Drone International se développe rapidement, tant en Afrique qu'en Australie. En Afrique, plusieurs contrats ont été renouvelés pour des périodes de plusieurs années. En Australie, un premier contrat de 1 MAU$ sur 3 ans a été signé avec Red5 Ltd. Delta Drone Human Tech, pôle sécurité du Groupe, continue de se développer, porté par le besoin croissant en matière de sécurité.