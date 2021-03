Delta Drone : en bonne voie à partir du second semestre 2021 et 3 ME de trésorerie disponible

Crédit photo © Delta Drone

(Boursier.com) — Les produits d'exploitation de Delta Drone pour 2020 se montent à 16,86 millions d'euros (16,55 ME en 2019).

L'Ebitda est une perte de -1,5 ME

Le résultat financier passe d'un solde positif de +513 kE en 2019 à un déficit de -583 kE en 2020, soit une dégradation de -1,1 ME. Ces mouvements et leur solde relèvent toutefois en majorité d'écritures comptables sans incidence sur la trésorerie, et en lien avec la réorganisation en profondeur de l'organigramme du Groupe. Le résultat exceptionnel est fortement négatif à hauteur de -2,1 ME. Il correspond notamment à des coûts liés aux opérations d'arrêt d'activités et de cession d'entités, en lien avec les effets constatés également au niveau du résultat financier.

Le résultat net consolidé est une perte de -10,86 ME (-10,08 ME en 2019).

Grâce au programme de financement mis en place avec le fond d'investissement Yorkville Advisors, le Groupe peut continuer à poursuivre avec sérénité son programme de développement, tout en sécurisant sa structure financière. Ce choix stratégique est conforté au fil des mois, tant l'issue de la crise sanitaire demeure incertaine, notamment au niveau de ses conséquences économiques inéluctables, tout en limitant un endettement auprès des partenaires financiers institutionnels dont un recours excessif et non maîtriséentraînerait nécessairement une évolution dangereuse au titre des exercices à venir , estime la direction de Delta Drone.

Au 19 mars, la trésorerie nette du groupe s'établit à 3,1 ME.

Perspectives

La gestion du Groupe Delta Drone s'inscrit dans le cadre du plan 2020-2021 dont les 3 axes principaux sont un chiffre d'affaires consolidé de 30 millions d'euros, une rentabilité d'exploitation positive égale à 10% du chiffre d'affaires et 30% de l'activité réalisée hors de France.

L'exécution de ce plan repose d'une part sur une organisation en 2 pôles d'activité, les solutions professionnelles et les services associés, d'autre part sur un développement dynamique à l'international, principalement en Afrique et en Océanie. Elle suppose des moyens financiers suffisants pour être menée à bien car elle nécessite des investissements importants, tant en termes de R&D, et d'industrialisation, qu'au niveau des ressources nécessaires pour le développement commercial.

Au plan des systèmes conçus et fabriqués, il convient d'être particulièrement vigilant à l'heure où un " nouvel ordre mondial " se dessine dans le secteur des drones civils à usage professionnel, excluant progressivement tout composant d'origine chinoise. Historiquement, Delta Drone a toujours fait le choix de conceptions propriétaires en utilisant de manière très marginale des composants " sur étagère " venus d'Asie. A l'inverse, cette évolution est de nature à rebattre les cartes pour nombre d'acteurs du secteur, souvent de simples assembleurs à partir de technologies achetées.

Il convient de souligner enfin que la stratégie développée par le Groupe s'appuie également sur la prise de participation dans des sociétés de l'écosystème international afférent au drone, de manière à permettre à Delta Drone de disposer de relations privilégiées avec des sociétés innovantes dont les activités sont en synergies avec ses propres développements tant techniques que commerciaux.

En dernière analyse, le poids de la crise sanitaire et les incertitudes liées, notamment sur sa durée, rendent très difficile toute projection sur le futur.