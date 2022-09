Delta Drone émet une deuxième tranche d'OS et effectue un nouveau tirage d'une tranche d'ORNAN

(Boursier.com) — Delta Drone continue sa réorganisation, émet une deuxième tranche d'OS et effectue un nouveau tirage d'une tranche d'ORNAN.

A l'occasion du communiqué daté du 18 juillet 2022, le groupe avait présenté son organisation en 4 branches, en précisant que "Trois des quatre branches sont positives ou proches de l'équilibre.

Les deux branches Delta Drone Human Tech et Delta Drone International représentent ensemble une base de chiffre d'affaires consolidé annuel d'environ 16 ME, à plus de 80% constitué de contrats pluriannuels. Ces branches connaissent une croissance annuelle minimale de plus de 10% de leurs chiffres d'affaires respectifs, elles dégagent un résultat d'exploitation positif ou très proche de l'équilibre, elles sont aujourd'hui autonomes en termes de financement.

La branche UDT détient un portefeuille d'actifs dont la valeur cumulée s'établissait en 2021 à environ 8 ME, soit une valeur doublée par rapport aux montants initialement investis. En tant que société dont la seule activité est de détenir des participations minoritaires dans le secteur des drones, UDT ne génère ni chiffre d'affaires ni charges de fonctionnement, dans la mesure où la société ne compte aucun salarié et s'appuie sur les infrastructures de Delta Drone SA.

Les pertes financières du groupe sont donc concentrées sur la 4ème branche (Delta Drone SA). Elles résultent d'un coût de fonctionnement élevé en regard d'un chiffre d'affaires naissant, encore insuffisant pour couvrir les charges."

Afin de respecter son plan de marche qui vise à atteindre l'équilibre du résultat d'exploitation pour l'exercice 2023, Delta Drone a fortement accentué ses actions pour réduire le niveau des charges de fonctionnement de la 4ème branche (Delta Drone SA et ses filiales supports en France) :

Au cours des dernières semaines, Delta Drone et ses filiales françaises Delta Drone Experts et Technidrone ont enregistré le départ cumulé de 11 salariés, dont 9 par voie de licenciement économique et 2 issus de démissions. La conséquence de ces opérations permettra de démarrer l'année 2023 avec un montant de masse salariale annuelle d'environ 1,3 ME pour ces trois entités cumulées (pour mémoire, elles représentaient une masse salariale annuelle de près de 3 ME à fin 2021).

Un programme de réduction des charges générales de fonctionnement a été mis en place, qui vise à les réduire de 2,5 ME à 1,5 ME au plus tard fin 2022, compte tenu des délais de mise en oeuvre.

A la demande de sa maison-mère Delta Drone SA, la filiale Delta Drone Engineering (activité de bureau d'études) a été placée en sauvegarde en date du 31 août 2022 par le Tribunal de Commerce de Nantes. Cette filiale emploie 14 salariés et correspond à environ 1 ME de charges annuelles de fonctionnement. L'objectif de cette démarche est de s'inscrire dans un calendrier de quelques mois au plus, consacrés à la réorganisation du fonctionnement de l'entité : elle permet d'initier des discussions avec de nouveaux clients et/ou partenaires, extérieurs au groupe, susceptibles d'acheter du "temps ingénieurs" dans le cadre de projets de 'R&D' et ainsi de couvrir tout ou partie des coûts.

Dans cette nouvelle configuration, la rationalisation des coûts de fonctionnement est étroitement liée à la réalisation d'objectifs commerciaux (ventes et prestations) liés aux solutions professionnelles ISS Spotter (sécurité) et Countbot (logistique), pour atteindre l'équilibre de résultat opérationnel en 2023.

Toutes solutions confondues, le plan de développement s'appuie sur une trentaine de systèmes vendus et une soixantaine de missions réalisées en 2023. A ce jour, l'avancement de nombreuses discussions commerciales permet de valider la cohérence de ces objectifs

Nouvelle émission obligataire

Delta Drone (la " Société ") a émis le 15 juillet 2022 43.000 obligations simples (les " OS ") d'une valeur nominale de 56 EUR au prix de 50 EUR chacune, pour un produit brut de 2.150.000 EUR, dans le cadre d'une émission réservée au profit de certains investisseurs. Les 43.000 OS représentent un emprunt obligataire d'un montant principal de 2.408.000 euros et constituent la première tranche d'un emprunt obligataire d'un montant principal total de 3.360.000 euros.

La Société annonce l'émission ce jour de la seconde tranche d'OS pour un produit brut de 850.000 euros dans le cadre d'une émission réservée à certains investisseurs, par l'émission de 17.000 OS d'une valeur nominale de 56 euros au prix de 50 euros chacune, représentant un emprunt obligataire d'un montant principal de 952.000 euros. Les OS émises ce jour seront automatiquement assimilées aux 43.000 OS émises par la Société le 15 juillet 2022.

L'émission des deux tranches d'OS a ainsi permis à la Société de lever un montant global de 3.000.000 euros.