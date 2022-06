Delta Drone : Donecle acquiert Dronétix

(Boursier.com) — La société toulousaine Donecle, dont Delta Drone est actionnaire à 24,98% annonce l'acquisition de la société Dronétix, basée à Evry-Courcouronnes.

Fondée en 2018, Dronétix est spécialisée dans l'inspection par drone des moteurs d'avions et des trains d'atterrissage. La technologie conçue par Dronétix est très complémentaire pour Donecle. Leur mise en commun permet en outre de mutualiser des algorithmes d'intelligence artificielle (IA). Sur le plan commercial, l'opération ouvre un nouvel axe de développement visant l'inspection des équipements aéronautiques.

De son côté, Donecle est devenue en quelques années le leader de l'inspection automatisée de la surface des fuselages et ailes d'avions, grâce à une solution qui associe des drones pour l'acquisition des images puis un algorithme d'analyse d'images. Cette solution permet de détecter et de mesurer de manière automatique et dans un temps très réduit tous les dommages subis lors des vols, notamment du fait d'impacts de foudre (enfoncements, dégradation des peintures et des marquages, etc.). Parmi ses clients, Donecle dispose de nombreuses références de premier plan : Air France - KLM, Latam, Austrian Airlines, AAR, les centres régionaux de maintenance Regional Jet Center et LOTAMS, l'Armée de l'Air et de l'Espace, la Marine Nationale, etc.