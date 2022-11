Delta Drone doit continuer à lever des fonds dilutifs

(Boursier.com) — Delta Drone réalise une première vente d'un système ISS Spotter automatique. ISS Spotter filaire connaît également une accélération de son développement commercial. L'équilibre d'Ebitda est maintenant un scénario réaliste pour 2023.

Compte tenu d'une demande soutenue de la part d'un nombre croissant d'industriels de renommée mondiale, l'ambition de Delta Drone pour 2023 est de commercialiser 6 systèmes, et de réaliser 60 missions, l'ensemble représentant un chiffre d'affaires de 1,1 million d'euros et une marge brute de 0,45 ME (42%).

La branche DDSA (Delta Drone SA et ses filiales support en France) ambitionne de réaliser en 2023 un chiffre d'affaires de 5,9 ME et une marge brute de 3,3 ME (56%).

Parallèlement, les charges totales d'exploitation sont abaissées à 3,5 ME (dont 2,1 ME de masse salariale).

L'enjeu majeur réside maintenant dans le financement du BFR lié à ce démarrage commercial. La perspective de parvenir à l'équilibre d'Ebitda en 2023 nécessite toutefois de financer le besoin en fonds de roulement associé. Delta Drone doit donc continuer à lever les fonds suffisants.

Cet effort correspond à quelques millions d'euros, représentant une très forte dilution pour l'actionnaire en regard du niveau très faible de capitalisation boursière de Delta Drone. "L'atteinte des objectifs aura pour effet immédiat de fortement réduire le recours à de tels financements, dès lors que le groupe sera en situation de cashflow positif", indique le management qui explique : "La nature émergente du secteur des drones ne permet pas sérieusement d'envisager d'autres types de financements plus classiques, de type endettement bancaire, d'autant que ces derniers auraient pour effet de générer des charges financières de nature à absorber les premiers cash-flow positifs".

Les trois autres branches du groupe poursuivent leur développement de manière satisfaisante. D'une part, par l'intermédiaire de ses filiales opérationnelles, principalement ATM Group Sécurité, la branche DDT (Delta Drone Human & Tech) réalise un chiffre d'affaires pérenne de plus de 12 ME, solidement basé sur des contrats pluriannuels. Elle est bénéficiaire et constitue un rouage essentiel de la stratégie du groupe pour la dronification du secteur de la sécurité et pour le succès des missions d'inventaire. D'autre part, la branche DDI (Delta Drone International et ses filiales) réalise un chiffre d'affaires d'environ 4 ME, consolide sa position de leader en Afrique et poursuit son développement en Australie. Elle vise un résultat proche de l'équilibre en 2023. Enfin, la branche UDT permet de faire naître des synergies industrielles avec le groupe et bénéficie des levées de fonds réussies de plusieurs de ses participations : la valeur du portefeuille dépasse aujourd'hui 10 ME.