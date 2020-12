Delta Drone : développe son activité formations

Crédit photo © Delta Drone

(Boursier.com) — Le spécialiste des drones civils à usage professionnel, Delta Drone, développe son activité "formation" à travers de sa filiale Techni Drone, leader français de la formation des télépilotes avec plus de 2.000 personnes formées depuis 2013.

Localisée à Dardilly près de Lyon, Techni Drone bénéficie de l'expertise d'anciens instructeurs pilotes professionnels pour prodiguer des formations aux élèves sur des sujets toujours plus spécialisés. Dotée d'un espace flambant neuf composé d'une salle d'instruction de plus de 100 m2 et de zones extérieures et intérieures pour les travaux pratiques, Techni Drone propose des formations de pointe pour ses clients équipés des solutions professionnelles Delta Drone, mais aussi des sessions "intra-entreprise" pour le compte de grands groupes désireux de former son personnel à l'utilisation de drones de tous types.

Afin d'être au plus près des clients et d'offrir le meilleur service, des centres de formations temporaires sont mis en place à Paris, Nantes, Arcachon, Toulouse, Avignon, Cannes, mais aussi en Guadeloupe et en Suisse.

Depuis le début de la pandémie, le groupe s'est également adapté et a élargi son offre en proposant des formations en visioconférence.

Techni Drone a ainsi dispensé plus de 15.000 heures de formations à plus de 213 stagiaires en 2019. En France, Techni Drone prévoit d'accroître son offre de formation à distance, qui comprendra également des sessions d'assistance de 30 minutes en ligne avec un formateur en fonction des besoins. Delta Drone et sa filiale Techni Drone ont pour ambition d'intégrer la formation "drone" directement au sein de l'enseignement académique, dans les écoles du bâtiment et des travaux publics par exemple, afin de former les étudiants qui seront les professionnels des drones de demain.