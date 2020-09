Delta Drone : contrat en Namibie

(Boursier.com) — Rocketmine , filiale de Delta Drone a signé un contrat de plus de 2 millions de rands avec Rössing Uranium en Namibie. La plus ancienne mine d'uranium commerciale de Namibie, accorde ainsi sa confiance à Rocketmine pour un contrat de prestations de services annuel.

Delta Drone rappelle que sa solution " Rocketmine " fait partie de la gamme des 4 solutions professionnelles sur lesquelles le groupe a décidé, fin 2019, de concentrer exclusivement son activité, nonobstant la branche " services associés ", qui constitue une chaîne de valeur complète en support et au service du déploiement des solutions professionnelles.

Delta Drone souligne que l'intérêt très stratégique de ce modèle économique est d'être en mesure de commercialiser des systèmes complexes, spécifiquement adaptés à un secteur ciblé (mines, sécurité, inventaire, événementiel), produits en petite série, dans le cadre de contrats pluriannuels et dont la valeur unitaire est toujours supérieure à 100 KE (non compris 15 à 20% de revenus annuels additionnels correspondant à la formation, la maintenance, le SAV, etc.).