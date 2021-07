Delta Drone continue de tisser sa toile en Afrique

Delta Drone continue de tisser sa toile en Afrique









Crédit photo © Delta Drone

(Boursier.com) — Comme annoncé récemment par Delta Drone International à la Bourse de Sydney, le Groupe, via sa filiale Rocketmine, vient de signer deux nouveaux contrats avec des groupes miniers en Afrique (les communiqués de presse originaux, en langue anglaise, sont disponibles sur le site de Delta Drone International, www.dlti.com.au).

Le premier contrat a été conclu avec Barrick Gold (Holdings) Ltd, filiale du groupe canadien Barrick Gold Corporation qui figure parmi les principaux producteurs d'or au niveau mondial. Il concerne une prestation d'évaluation des possibles extensions du site minier, grâce à la technologie Lidar. L'exécution de ce contrat de A$ 25.000 a nécessité l'obtention des certifications et autorisations de vol de la part de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Mali. De ce fait, Rocketmine est désormais officiellement référencé et habilité à opérer dans le pays.

Le second contrat a été signé avec Anglo American Platinium Group pour le site minier de Mogalakwena en Afrique du Sud. D'un montant d'environ A$ 120.000 pour 2021, ce contrat correspond à la mise à disposition permanente sur site d'un télépilote Rocketmine pour réaliser des missions de topographie et d'inspection. Anglo American Platinium Group, filiale du groupe Anglo American Corporation, est le premier producteur mondial de platine.

Au-delà de leurs montants encore modestes, ces deux contrats revêtent une dimension stratégique significative :

-Ils correspondent tous deux à des premières relations commerciales avec des Groupes miniers de premier rang mondial, disposant de nombreux sites à travers le monde.

-Le contrat Barrick Gold permet au Groupe d'être désormais présent au Mali et de disposer dans le pays des certifications officielles pour y opérer.

En quatre ans, depuis son entrée dans le Groupe Delta Drone, l'activité "mines" déployée sous la marque Rocketmine a vu son chiffre d'affaires multiplié par plus de 4. Durant cette période, de nombreux groupes miniers multinationaux sont venus enrichir le portefeuille clients et les opérations, centrées à l'origine sur l'Afrique du Sud, se sont progressivement développées dans 11 pays africains. Elles ont en outre l'ambition de s'étendre en Australie, grâce à la nouvelle filiale Rocketmine Australia.

Pour mémoire, Rocketmine est aujourd'hui la principale filiale de Delta Drone International, société de droit australien cotée à la bourse ASX de Sydney. Delta Drone International est présidée par Eden Attias et dirigée par Chris Clark, manager sud-africain " historique " de Rocketmine désormais localisé à Adelaïde (Australie).

Compte tenu des perspectives extrêmement prometteuses de Delta Drone International, Delta Drone (France) a décidé de renforcer sa position dans sa filiale, en acquérant auprès d'un investisseur institutionnel un bloc d'actions représentant 3% du capital. A l'issue de cette opération, Delta Drone détient plus de 53% de sa filiale.

Il convient de préciser que ce montant de 3% est le maximum autorisé par les autorités boursières australiennes sur une période de 6 mois.