Delta Drone : confirme les objectifs du plan 2020-2021

Crédit photo © Delta Drone

(Boursier.com) — L 'activité du Groupe s'articule désormais exclusivement autour de deux pôles : les pôles "solutions professionnelles" et "services associés". Au 1er semestre 2020, comme prévu, le Groupe Delta Drone poursuit l'amélioration de sa structure d'exploitation avec en premier lieu l'accroissement de la valeur ajoutée qui s'établit à 4,2 ME (2,9 ME au 1er semestre 2019).

Au 1er semestre 2019, Delta Drone avait fait état d'un EBE (REX avant amortissements et provisions) de -2,5 ME qu'il convenait de retraiter d'éléments non récurrents (mesures structurelles d'abaissement des charges de fonctionnement dans le cadre de deux plans successifs) pour aboutir à un EBE "retraité" de -2 ME. L'EBE du premier semestre 2020 s'élève à -2 ME. L'équilibre d'exploitation est donc désormais en vue, d'autant qu'il sera favorisé par le développement des ventes de solutions professionnelles et des services associés.

Le résultat net consolidé comptable est une perte de -4,4 ME. Elle résulte à hauteur de 1,77 ME de charges calculées (dotations) sans incidence sur les flux.

Situation financière

Au 30 juin, le montant de l'endettement financier est très limité pour ne représenter que 24,8% des capitaux propres et assimilés. La quasi-totalité de cet endettement est issu de dettes apportées par des sociétés acquises.

Dans la logique de sa politique de prudence, Delta Drone n'a utilisé que très modérément les dispositifs mis en place par les Autorités publiques du fait de la crise sanitaire, que ce soit PGE, report de charges, chômage partiel, etc.

Evolution du Conseil d'administration

Lors de sa réunion, le Conseil d'administration a pris acte de la démission de Mme Anne Trotoux-Coppermann.

Sur proposition du Président, le Conseil a coopté Mme Nicole Anschutz en qualité de nouvel administrateur. Madame Anschutz est Directrice de la Communication et de la Marque du groupe Devoteam, un des acteurs leaders du secteur de la transformation digitale.

Perspectives

Delta Drone confirme les objectifs du plan 2020-2021. La forte réduction de la perte d'exploitation observée au 1er semestre de l'exercice, conjuguée au succès du démarrage commercial des solutions, permet d'envisager d'atteindre l'équilibre d'exploitation, en ligne avec les objectifs du plan 2020-2021 qui repose sur 3 axes majeurs : un CA consolidé de 30 ME, une rentabilité d'exploitation positive de 10%, et 30% de l'activité réalisée hors de France.