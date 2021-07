Delta Drone conclut un protocole de partenariat commercial avec Airobotics

Delta Drone conclut un protocole de partenariat commercial avec Airobotics









Crédit photo © Delta Drone

(Boursier.com) — Les sociétés française, Delta Drone, et israélienne, Airobotics, annoncent la signature d'un protocole de partenariat commercial, qui vise à organiser par zones géographiques un principe de distribution croisée des produits et systèmes de chacun des partenaires. Ainsi, grâce à cet accord, Airobotics concentre ses efforts de développement commercial sur les zones Amérique du Nord et Asie du Sud-Est.

Dans ces territoires, Airobotics sera également le distributeur des produits et solutions développés par Delta Drone. Parallèlement, Delta Drone focalise son développement commercial sur les zones Europe et Afrique. Dans ces territoires, il sera également le distributeur des produits et solutions développés par Airobotics.

Les deux sociétés sont notamment positionnées sur un segment de marché, celui des solutions 'drone in a box' qui requiert des capitaux importants pour financer la conception, la fabrication et la commercialisation des systèmes. Au niveau mondial, ce sont les deux seuls acteurs du secteur qui ont réussi à lever plus de 100 M$, leur conférant ainsi un avantage concurrentiel.

L'objet du partenariat est de renforcer cette position de leadership, en répartissant les efforts de chacun au niveau géographique mondial. Les deux sociétés s'attendent à ce que le partenariat commercial atteigne des revenus consolidés de 10 M$ d'ici la fin de l'année 2024, dans le cadre de leur collaboration.