Delta Drone : comptes 2019 en ligne avec le plan 2020-2021

Delta Drone : comptes 2019 en ligne avec le plan 2020-2021









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Delta Drone progresse de +53% à 16 ME. En considérant les chiffres sur 12 mois de ATM Group (acquis en cours d'exercice), le volume d'activité du Groupe atteint 20 ME, conformément à l'objectif annoncé (multiplié par 15 en 3 ans).

Retraité des charges non récurrentes, l'EBITDA s'établit à - 3,4 ME (perte divisée par 2), en ligne avec l'ambition d'atteindre l'équilibre à ce niveau cette année.

Le résultat net 2019 intègre 3.665 KE de dotations aux amortissements et 1.356 KE de résultat exceptionnel, soit 5.021 KE de charges calculées ou liées aux réorganisations.

Les éléments structurants pour 2020 :

Delta Drone est désormais clairement organisé en 2 branches d'activité, les solutions professionnelles (ISS SPOTTER pour le secteur de la sécurité, COUNTBOT pour les inventaires en entrepôt, ATMOS pour l'entertainment, SAFESPRAYBOT pour la décontamination et la désinfection et ROCKETMINE pour les mines) et les services associés (qui constituent une chaîne de valeur complète).

Le plan de marche est en ligne avec le plan 2020-2021 qui repose sur trois axes majeurs : un CA consolidé de 30 ME, une marge d'exploitation positive de 10 % et 30 % d'activité hors de France.

Conformément à la délégation de compétence conférée au Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Delta Drone le 24 avril 2020 aux termes de sa 6e résolution, le Conseil d'Administration a, le 28 avril 2020 :

-approuvé le principe d'une émission de 1.000 bons d'émission, lesquels donneront lieu, sur exercice, à l'émission de 1.000 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions, au profit du fonds d'investissement YA II PN, LTD, fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors, représentant un financement obligataire d'un montant nominal total maximum de 10 ME, et

-délégué au Président Directeur Général le pouvoir de décider le lancement de cette opération, d'en arrêter les termes définitifs, d'émettre les Bons d'Emission et de procéder à l'émission des ORNAN avec BSA attachés.

Faisant usage de la subdélégation qui lui a été accordée par le Conseil d'Administration du 28 avril 2020, le Président Directeur Général a décidé ce jour le lancement de cette opération, d'en arrêter les termes définitifs, d'émettre lesdits Bons d'Emission et de procéder au tirage de la première tranche d'ORNAN avec BSA attachés.

Conformément aux dispositions du contrat de financement conclu le 7 avril 2020 avec l'Investisseur, une première tranche d'ORNAN avec BSA attachés de 1 ME de valeur nominale a été souscrite ce jour, correspondant à l'émission au profit de l'Investisseur de 100 ORNAN auxquelles sont attachés 22.058.823 BSA.

Perspectives 2020

L'impact de la crise sanitaire actuelle et la présentation de la situation actuelle ont fait l'objet d'un commentaire détaillé il y quelques jours. Il est aujourd'hui prématuré d'évaluer quel sera l'impact de la période "post-crise" sur le cadencement de la marche des affaires au cours des prochains mois. En tout état de cause, l'exercice 2020 pourrait être atypique, sans pouvoir encore en dessiner les contours précis.

Dans ce contexte très particulier, Delta Drone poursuit l'exécution de son plan 2020-2021, en mettant tout en oeuvre pour atteindre les ambitions fixées.

La date de l'Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes se tiendra le 15 juin 2020.