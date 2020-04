Delta Drone collabore à projet de livraison de colis par drones à Tel-Aviv

(Boursier.com) — Dans le cadre d'un projet du futur visant à créer un réseau urbain de services permettant notamment la livraison de colis par drones, la ville de Tel-Aviv (Israël), via sa plate-forme ouverte d'incubation de projets innovants CityZone, a retenu la société ParaZero pour mener à bien, à partir de 2020, les premières expérimentations et preuves de concept d'un système adapté, garantissant le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité. Ces expérimentations seront réalisées en situation réelle grâce à l'utilisation d'un quartier entier de la ville.

Afin de présenter la meilleure solution possible, et compte tenu de leur récente alliance capitalistique, Delta Drone et ParaZero ont décidé de faire travailler ensemble leurs bureaux d'études et de mutualiser leurs savoir-faire respectifs pour bâtir une solution professionnelle, spécifiquement adaptée à ce projet d'envergure internationale.

Côté Delta Drone, le projet sera réalisé à partir de la technologie des drones utilisés pour la solution ATMOS : depuis 4 ans, ces drones automatiques de type hexacopter portent des décors pesant jusqu'à 1,5 kg dans le contexte des chorégraphies présentées au Puy du Fou, avec plus de 4.000 vols effectués de nuit, à proximité du public, sans aucun incident. Il bénéficiera également des avancées technologiques de la solution ISS SPOTTER, notamment de la station sol du système qui permet le décollage, l'atterrissage, le rangement du drone entre deux missions, et le rechargement automatique de la batterie.

Côté ParaZero, la société israélienne embarquera dans le drone son système de sécurité électronique, qui est aujourd'hui le seul système de sécurité de ce type homologué par l'Administration américaine (FAA) pour voler en milieu urbain au-dessus du public. ParaZero bénéficiera en outre de sa place privilégiée au coeur de l'industrie aéronautique en Israël.

D'autres partenaires d'envergure internationale seront associés au projet. A ce stade, il intègre déjà, parmi ses premiers initiateurs, un groupe d'ingénierie IT français de plus de 12.000 personnes, regroupant notamment ingénieurs systèmes, ingénieurs réseaux et infrastructures IT, développeurs logiciels, experts informatiques.