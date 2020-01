Delta Drone : chiffre d'affaires facturé proche de 20 ME pour 2019

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires facturé en 2019 par Delta Drone s'élève à 19,9 millions d'euros, en augmentation de 81% par rapport à 2018. Compte tenu de l'entrée dans le périmètre de consolidation du Groupe ATM effective au 1er juin, le chiffre d'affaires consolidé 2019 devrait s'établir à 16 ME.

La part de chiffre d'affaires réalisée hors de France, essentiellement en Afrique, représente 11,3%. Elle provient presque exclusivement de l'activité de la société sud-africaine Rocketmine et de sa filiale Rocketmine Ghana, dont le chiffre d'affaires 2019 est de 2,2 ME (+24,2% à taux de change courant).

Désormais, la stratégie de Delta Drone s'articule autour du déploiement commercial d'une gamme de solutions professionnelles dont l'industrialisation est en phase de démarrage. De ce fait, et afin de rendre plus lisible le portefeuille d'activités, Delta Drone s'organise maintenant autour de 2 pôles, le pôle " solutions " et le pôle " services ". Pour Delta Drone, la mise en place d'une telle organisation en 2 pôles est destinée à répondre au mieux à l'évolution probable du marché des drones civils à usage professionnel. En 2019, le pôle " solutions " a représenté 15,6% du chiffre d'affaires global mais cette part devrait fortement et rapidement progresser.

Depuis le 1er janvier, Delta Drone a démarré le processus d'installation de son futur site industriel à Dardilly (69), dans lequel seront assemblées les solutions, notamment ISS SPOTTER et COUNTBOT. Leur production effective est prévue à partir du deuxième trimestre.