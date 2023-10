Delta Drone change de nom

(Boursier.com) — Delta Drone change de dénomination sociale et devient Tonner Drones à la suite de l'approbation de toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale du 29 septembre 2023.

Le changement de nom en Tonner Drones est une étape clé dans la nouvelle stratégie de l'entreprise qui comprend la mise au point et le développement de drones militaires et de leurs logiciels et services associés, un secteur mondial actuellement évalué à environ 12 milliards d'euros et qui devrait atteindre plus de 30 milliards d'euros d'ici 2030. "Le nom de Tonner Drones incarne cette nouvelle stratégie puisque c'est le nom que Jean-François Ott, Président du Conseil d'administration, a choisi pour la société de drones militaires que son groupe a acquise en avril 2021 et qui a été acquise par Delta Drone le 5 juin 2023. Il a choisi ce nom en l'honneur de Francis Tonner, résistant français de la Seconde Guerre mondiale, tué au combat en août 1944. L'entrepôt et les installations de recherche et développement de Tonner Drones sont également situés dans les locaux de l'aéroport de Cannes Mandelieu, lui-même situé sur l'avenue Francis Tonner à Cannes. Tonner Drones est plus qu'un nom, c'est un symbole de respect pour les personnes -comme Francis Tonner- qui risquent leur vie chaque jour pour une cause plus grande qu'eux. La mission de Tonner Drones sera aussi de protéger ces personnes en développant le meilleur de la technologie des drones militaires", explique le groupe.

En conséquence, à compter du 5 octobre 2023, le libellé et le mnémonique des actions seront modifiés en Tonner Drones, mnémonique ALTD. Le Code ISIN FR001400H2X4 est inchangé.

Retour d'Assemblée générale

Outre le changement de nom, les actionnaires ont approuvé les résolutions suivantes lors de l'Assemblée générale :

- Emission d'un total de 58.978 actions au profit de la Fiducie A, à la suite de l'exercice d'un total de 34.920 Bons de Souscription par Action (BSA) les 3 juillet, 19 juillet et 28 juillet, dont les détails sont disponibles dans l'onglet Caractéristiques et structure du capital sur le site web de l'entreprise.

- Emission de 400.000 BSA au profit de Diede van den Ouden et sa société affiliée, Kennie Capital BV, en application du prêt d'actionnaire du 15 juillet 2023.

- Emission de 270.000 actions au profit d'OTT Heritage et de 30.000 actions au profit de Courcelette Holdings.

- Transfert du siège social au 1 avenue Alexandre Pascal à Cannes.