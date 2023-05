Delta Drone : Cession de Delta Drone Human Tech et de ses filiales opérationnelles

(Boursier.com) — Conformément à ce qui avait été annoncé précédemment (cf. rapport financier annuel 2022 et communiqué de presse du 17 avril 2023), Delta Drone annonce la finalisation de la cession de 100% du pôle "sécurité privée", composé de Delta Drone Human Tech et de ses trois filiales opérationnelles opérant sous la marque ATM.

Le pôle "sécurité privée" a été cédé à ses dirigeants fondateurs, dans un contexte très amical et avec la volonté de poursuivre des développements commerciaux communs, dans la logique de la stratégie de "dronification du secteur de la sécurité" engagé depuis plusieurs années.

Outre l'apport de trésorerie induit, l'opération aura des conséquences significatives concernant le profil futur de Delta Drone, notamment :

- Delta Drone Human Tech et ses filiales contribuaient pour environ 12 ME au chiffre d'affaires consolidé du groupe,

- L'effectif du pôle "sécurité privée" comptait environ 400 personnes, principalement des agents de sécurité.

Désormais, le chiffre d'affaires de Delta Drone s'appuiera essentiellement sur les ventes et les prestations associées des solutions professionnelles, à savoir ISS Spotter et Spotter Bot dans le secteur de la sécurité, Countbot dans le secteur de la logistique (inventaire automatique d'entrepôts), ainsi que sur l'activité de distribution des systèmes AEE en Europe et en Afrique.

A fin juin, Delta Drone comptera un effectif salarié de 11 personnes. De plus, l'entreprise bénéficiera de son important réseau développé au fil des années, comprenant plusieurs sociétés de sécurité en France et de nombreux contacts en Europe et sur tout le continent africain.

Poursuite du programme de cession d'actifs

Actuellement, plusieurs discussions sont en cours concernant la cession des participations minoritaires détenues par le Groupe, et l'une de ces opérations pourrait être conclue à court terme. Une communication spécifique sera naturellement diffusée sur le marché, probablement dans les semaines à venir, pour informer de manière précise sur ces développements.