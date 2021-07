Delta Drone / Centigon France : beau succès de la solution mobile de sécurité au Sofins 2021

(Boursier.com) — Centigon France et Delta Drone ont mis au point un dispositif permettant une recherche de renseignements prolongée et précise en situation de mobilité, en protégeant les moyens humains au danger. Baptisé Mobile Human Unmanned Secure Technology, le système est une solution technologique totalement intégrée combinant drone et véhicule blindé, pour un haut niveau de surveillance et de protection lors des missions sensibles. Il correspond à une innovation technologique totalement intégrée et opérable en conditions difficiles, grâce à un haut niveau de blindage du véhicule, une vision panoramique de jour comme de nuit et une précision d'informations transmises en temps réel ; des avantages qui permettent une intervention rapide des unités sur le terrain, sans compromettre leur propre sécurité.

La solution Mobile Human Unmanned Secure Technology a été présentée pour la première fois lors de la 5ème édition du SOFINS (Special Operations Forces Innovation Network Seminar), salon professionnel qui s'est tenu au Camp de Souge en Gironde, durant 3 jours, du 29 juin au 1er juillet. Organisé tous les deux ans, le SOFINS est un événement unique en Europe, qui met en relation start-up et PMI avec les Forces Spéciales et les Unités Spéciales, et qui fait la part belle aux entreprises françaises et à l'innovation.