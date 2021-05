Delta Drone : bonne nouvelle dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne

Crédit photo © Delta Drone

(Boursier.com) — Dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021, Delta Drone a reçu, le 21 mai, sa première autorisation d'exploitation de la part de la DSAC (Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile) pour son système de drone ISS Spotter automatique.

Aboutissement d'un long et itératif processus d'analyse de risques pour les opérations spécifiques, en relation avec les services de la DGAC, cette autorisation marque un tournant dans l'emploi des solutions drones dédiés aux métiers de la sécurité et de la surveillance. Elle est en effet la première en Europe à être signée pour un système de drone automatique de surveillance et de sécurité, en application de la nouvelle réglementation européenne.

Cette autorisation d'exploitation permet la mise en service du système ISS Spotter et le vol opérationnel du drone automatique associé sur tous sites, dans toute l'Union Européenne.

Plusieurs scénarios sont disponibles pour les utilisateurs, notamment la ronde programmée, l'intervention d'initiative (la fonction "click and go", qui est une exclusivité Delta Drone) ou le vol sur déclenchement d'alarme.

La solution ISS Spotter résulte de la combinaison des expertises de Delta Drone et de plusieurs de ses sociétés composant le Groupe, notamment Pixiel et DPS, deux entités actives depuis plusieurs années dans la conception et la mise au point de solutions drones de sécurité par l'intermédiaire de leurs projets respectifs Neosafe et 3S. Chacune d'elles est d'ailleurs propriétaire de brevets déposés, le premier dès 2016.

La réglementation européenne dispose qu'une autorisation est nécessaire pour chaque site. Alors que l'autorisation concerne un site en Ile-de-France, plusieurs autres dossiers sont en cours d'instruction et de préparation pour permettre à court terme la mise en service de solutions ISS Spotter.

Ce premier succès ouvre la voie à l'obtention des futures autorisations au format européen, qui permettront à Delta Drone d'entrer de plain-pied dans l'univers du drone de future génération et de préparer l'intégration dans le U-Space.