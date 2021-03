Delta Drone au capital de Diodon Drone

(Boursier.com) — Delta Drone et Diodon Drone Technology ont signé un accord capitalistique, associant augmentation de capital et émission d'un emprunt obligataire convertible, qui permettra à Delta Drone de détenir à terme une participation minoritaire supérieure à 10% dans le capital de la startup toulousaine, aux côtés des deux fondateurs et dirigeants de l'entreprise. Cette opération va permettre à Diodon Drone Technology de disposer de ressources financières accrues, destinées notamment à financer l'industrialisation et la commercialisation de son nouveau drone, le DIODON HP30.

Créée en mars 2017 à Toulouse par deux ingénieurs diplômés de l'ISAE-Supaéro, la société développe un concept très innovant de micro-drone à structure gonflable de reconnaissance, de surveillance et d'inspection dédié aux environnements exigeants (maritime, sableux, équatorial). Le premier système présenté a été le DIODON SP20 lors d'Eurosatory en juin 2018, drone multirotor rustique à structure gonflable. Fort des retours d'expérience acquis, par exemple lors d'un déploiement sur Barkhane mi-2019 ou par l'utilisation du drone par des forces spéciales marines européennes, l'entreprise s'est alors lancée dans le développement d'un drone professionnel, industrialisable, pour les applications en milieu maritime.

Un an après le lancement du programme et malgré la Covid-19, le DIODON HP30 a vu le jour. S'il se base également sur une structure gonflable caractéristique de la gamme DIODON, le saut technologique est "d'autant plus grand que la technologie et les composants diffèrent". Alors que le DIODON SP20 utilisait des composants sur étagère, impossible de faire de même pour un drone rustique et réellement amphibie. Le DIODON HP30 a été développé autour d'une charge utile de très haute performance, complètement étanche et stabilisée mécaniquement, qui va permettre au drone d'opérer de jour comme de nuit, grâce à deux capteurs électro-optique et thermique. L'intégralité du vecteur a été amélioré, de la connectique de grade militaire, aux batteries externes complètement étanches, à l'électronique spécifique conçue avec des contraintes fortes de souveraineté.