Delta Drone : acquisition de l'Australien Arvista

Delta Drone : acquisition de l'Australien Arvista









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Delta Drone et Arvista ont annoncé un accord capitalistique sous condition suspensive, au terme duquel Delta Drone International rachètera 60% du capital de la société australienne basée à Perth, avec une option pour acquérir les 40% complémentaires dans le futur. L'opération devrait être finalisée dans les 30 jours, après audits usuels. Arvista Pty Ltd développe des services de topographie et de cartographie, notamment par drones, pour les secteurs des mines, de l'ingénierie et de la construction. La société a été l'un des premiers opérateurs de drones civils certifiés d'Australie Occidentale. L'opération permet à Delta Drone "de se doter d'une équipe aguerrie et experte, dont l'activité se développe auprès d'une clientèle de mines dans la principale région minière de l'Australie". Eden Attias, Président de Delta Drone International, explique que la transaction sera financée par les réserves de trésorerie et "devrait générer des bénéfices".