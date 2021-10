Delta Drone : acquisition de 77,3% de la société belge AB Comtech

(Boursier.com) — Delta Drone annonce la signature d'un accord définitif aux termes duquel le Groupe acquiert, auprès de deux des trois actionnaires de la société belge AB Comtech, 77,3% du capital. Le troisième actionnaire, qui continuera à détenir le solde du capital (22,7%) est le groupe français Protec, avec lequel Delta Drone est par ailleurs partenaire depuis 2 ans : groupe de sécurité privée, Protec est en effet intégrateur de la solution ISS Spotter (drones automatiques de sécurité) conçue et développée par Delta Drone.

AB Comtech complète la gamme "solutions de sécurité" du groupe et s'inscrit dans la stratégie de dronification du secteur

Issue de l'ancienne société Solidbot, dont elle a repris l'intégralité des actifs ainsi que les brevets, AB Comtech est spécialisée dans les systèmes "security mobile trailers", qui sont des solutions de vidéo mobile dont les applications sont multiples notamment la sécurisation et le suivi de chantiers ainsi que la sécurisation de grands événements publics. Le principe de fonctionnement réside dans le déploiement d'un mât télescopique pouvant atteindre 5 m, au sommet duquel sont positionnées des caméras. Le système bénéficie d'une autonomie en énergie pendant 1 mois, il est très simple à mettre en oeuvre grâce à un châssis roulant et une attache remorque. Enfin, le système est relié à un poste distant de télésurveillance, permettant une vision périphérique et en continu de la zone concernée.

Le système développé par AB Comtech complète la gamme des solutions professionnelles de Delta Drone, positionné entre l'offre de sécurité humaine et les solutions drone. Il s'inscrit donc logiquement dans la stratégie de dronification du secteur de la sécurité.