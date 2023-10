Delta Air prudent pour la saison des fêtes

(Boursier.com) — Delta Air Lines a annoncé pour le trimestre clos des bénéfices de 1,1 milliard de dollars, supérieurs aux attentes de marché. Néanmoins, la compagnie aérienne américaine réduit ses prévisions annuelles de profits du fait des coûts accrus du carburant. Le groupe d'Atlanta a affiché pour le trimestre clos un bénéfice ajusté par action de 2,03$, à comparer à un consensus de 1,94$. Les revenus ont totalisé 15,5 milliards de dollars, également meilleurs que prévu. Pour le trimestre de décembre, le groupe se montre en revanche prudent et table sur un bpa ajusté allant de 1,05 à 1,3$. Le bénéfice ajusté par action de l'exercice est anticipé entre 6 et 6,25$ désormais, contre 6 à 7$ pour la guidance de juillet. La marge opérationnelle ajustée est attendue entre 9 et 11% sur le quatrième trimestre, avec une progression des revenus de 9 à 12%.