Delta Air Lines : va retirer les Boeing 777 de sa flotte !

Delta Air Lines : va retirer les Boeing 777 de sa flotte !









Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Delta Air Lines va retirer les Boeing 777 de sa flotte d'ici la fin de l'année. Le conseil d'administration du partenaire d'Air France KLM a également décidé d'accélérer la sortie des MD-90 d'ici le mois de juin alors que la compagnie brûle actuellement environ 50 millions de dollars par jour, selon un mémo du PDG adressé aux employés. Les Airbus A330 et A350-900, plus économes en carburant et plus rentables, seront déployés sur les vols long-courriers au fur et à mesure du retour de la demande internationale, précise Ed Bastien.

"Ces décisions visent à mieux adapter notre réseau à la baisse de la demande en passagers découlant de la pandémie Covid-19, à rationaliser et à moderniser notre flotte et à générer des économies", explique le transporteur. Delta a par ailleurs précisé avoir remboursé plus de 1,2 milliard de dollars à ses clients depuis le début de la pandémie, dont 160 M$ en mai.