Delta Air Lines : une perte nette de 12,4 milliards de dollars en 2020

Delta Air Lines : une perte nette de 12,4 milliards de dollars en 2020









Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Delta Air Lines a bouclé l'année 2020 sur une perte nette de 12,4 milliards de dollars, son premier résultat négatif depuis 2009. Sur le quatrième trimestre, le partenaire d'Air France KLM a essuyé un déficit de 755 M$ ou 1,19$ par action pour des revenus en chute de 65,3% à 3,97 Mds$. La perte ajustée par titre ressort à 2,53$ contre 2,51$ de consensus. La compagnie a brûlé en moyenne 12 M$ de cash par jour sur la période contre une prévision d'au moins 14 M$. Elle table encore sur 10 à 15 M$ sur le trimestre en cours mais espère arrêter l'hémorragie au printemps.

Delta a enregistré 1 Md$ de charges liées au Covid-19 au cours des trois derniers mois de l'année, bien que le total des dépenses d'exploitation ajustées ait diminué de 4,6 milliards de dollars, soit 47%, en raison de la baisse des coûts de carburant, d'entretien et des salaires.

Delta, qui a réussi à éviter les licenciements secs, a toutefois souligné que près de 18.000 employés, soit 20% de ses effectifs, avaient décidé de quitter l'entreprise en 2020. La firme n'a pas l'intention de procéder à des licenciements lorsque le deuxième cycle d'aide gouvernementale aux compagnies aériennes prendra fin en mars. Elle prévoit en revanche de retirer près de 400 avions d'ici 2025 afin de simplifier sa flotte en la ramenant à neuf familles d'appareils.

Good morning! @Delta just released their December quarter earnings report. Read the news release here: https://t.co/qslgoFjOWx — Delta News Hub (@DeltaNewsHub), via Twitter

"Alors que les défis se poursuivent en 2021, je suis optimiste que cette année sera une année de reprise et un tournant qui permettra à Delta de retrouver une croissance des revenus, une rentabilité et une génération de liquidités libres encore plus fortes", a indiqué Ed Bastian, directeur général de Delta.