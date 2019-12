Delta Air Lines trébuche après l'activité de novembre

(Boursier.com) — Delta Air Lines n'échappe pas au repli des marchés, en baisse de 3,3% à 54,9 dollars en début de séance à Wall Street. La compagnie américaine a vu son coefficient d'occupation reculer à 84% en novembre (85,8% un an plus tôt) compte tenu de capacités en hausse de 4% et d'un trafic en progression de 1,8% à 17,14 milliards de RPM (billion revenue passenger miles).

Mi-octobre, le partenaire d'Air France KLM avait indiqué tabler sur un bpa compris entre 1,20 et 1,50$ sur le trimestre en cours. Le coût unitaire étant attendu en hausse de 4 à 5% alors que la recette par siège disponible ne devrait progresser que d'un maximum de 2%.