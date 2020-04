Delta Air Lines tombe dans le rouge

Delta Air Lines tombe dans le rouge









Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Delta Air Lines, qui brûlait 100 millions de dollars de trésorerie par jour fin mars, espère diviser ce montant par deux d'ici la fin juin après être tombé dans le rouge au premier trimestre. La compagnie aérienne américaine, dont les capacités ont été réduites de 85% ce trimestre, a essuyé une perte nette ajustée de 326 M$ ou 51 cents par action au cours des trois premiers mois de l'année contre un profit de 639 M$ ou un bpa 96 cents un an plus tôt. Les revenus ont reculé de 16% à 8,59 Mds$ et la recette unitaire s'est effritée de 13%.

Good morning! @Delta just released their March quarter earnings report. Read the news release here: https://t.co/p0nf0qm0dO $DAL

— Delta News Hub (@DeltaNewsHub), via Twitter

"Avec l'impact significatif de COVID-19 sur les revenus de Delta, nous brûlions 100 millions de dollars par jour à la fin du mois de mars", a déclaré le directeur financier Paul Jacobson. "Grâce à nos actions décisives, nous nous attendons à ce que la consommation de liquidités se modère pour atteindre environ 50 millions de dollars par jour à la fin du trimestre de juin". La société prévoit de terminer le deuxième trimestre avec environ 10 milliards de dollars de liquidités.

Delta, qui emploie 90.000 personnes, précise que 37.000 ont accepté de prendre un congé sans solde de courte durée pour aider l'entreprise à surmonter la crise. 650 avions du transporteur sont actuellement immobilisés pour faire face à une situation sans précédent dans l'industrie aéronautique.