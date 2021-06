Delta Air Lines table sur un résultat imposable positif au second semestre

Delta Air Lines table sur un résultat imposable positif au second semestre









Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Delta Air Lines prévoit de réaliser un chiffre d'affaires total ajusté de 6 milliards à 6,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit en baisse d'environ 50% à 52% par rapport à la même période de 2019. La compagnie aérienne prévoyait jusqu'ici un recul de ses revenus sur la période de 50 à 55%. La société prévoit en outre de renouer avec le niveau de revenus de 2019 au plus tard en 2023 grâce à une structure de coûts plus efficace. Elle estime que son trafic domestique aura récupéré à plus de 100% sur le trimestre contre 60% sur les trois mois clos fin mars.

Le partenaire d'Air France KLM table par ailleurs sur un résultat avant impôt positif au second semestre 2021 après une perte de 1 à 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre.