Delta Air Lines : retour des vols vers la Chine

Crédit photo © Delta Air Lines

(Boursier.com) — Delta Air Lines va reprendre la desserte de la Chine au départ des Etats-Unis. Le partenaire d'Air France KLM reliera Seattle à Shanghai Pudong à raison de deux fois par semaine à partir du 25 juin. Le vol, réalisé en A350, transitera par l'aéroport d'Incheon à Séoul. À partir de juillet, le transporteur, qui sera le premier groupe américain à desservir la Chine depuis la 'fin' de la crise, assurera des vols hebdomadaires au départ de Seattle et de Detroit, également via Incheon.

Afin de réduire le risque potentiel de propagation du Covid-19, Delta limitera les ventes de billets de sa suite Delta One sur les vols internationaux à 75% de l'occupation potentielle, et à 60% en classe économique supérieure et en classe économique.