Delta Air Lines renonce à sa joint-venture avec WestJet

(Boursier.com) — La joint-venture entre et Delta Air Lines WestJet ne verra pas le jour. Les deux compagnies ont renoncé à leur projet visant à couvrir les liaisons entre les Etats-Unis et le Canada après que le gouvernement américain eut exigé des changements que les transporteurs jugeaient "déraisonnables et inacceptables". Les deux compagnies expliquent dans un document réglementaire que les demandes américaines étaient "arbitraires et capricieuses", notamment en ce qui concerne la cession de slots. Elles ont pourtant fait valoir qu'une telle alliance "optimiserait l'utilisation des avions, améliorerait les horaires et réduirait les coûts".

Le mois dernier, le ministère américain des transports avait indiqué qu'il exigerait des transporteurs qu'ils retirent Swoop, un transporteur à ultra bas prix affilié à WestJet, de l'alliance, et qu'ils cèdent 16 créneaux de décollage et d'atterrissage à l'aéroport LaGuardia de New York. L'entreprise commune Delta-WestJet aurait eu une part de marché combinée de 27% parmi les transporteurs aériens réguliers sur l'axe USA-Canada, alors qu'Air Canada domine le segment avec une part de marché de 45%.

Delta et WestJet restent malgré tout engagés à développer une entreprise commune et vont explorer diverses options pour 'approfondir leur alliance".