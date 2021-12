Delta Air Lines rehausse ses prévisions

(Boursier.com) — Delta Air Lines est attendu en hausse à Wall Street, alors que la compagnie aérienne américaine vient de relever ses anticipations avec la reprise du trafic aérien, tablant sur la rentabilité en 2022. Le groupe a fixé ses objectifs financiers pour les années à venir à l'occasion de sa journée d'investisseurs. La compagnie aérienne entend plus que doubler les sièges-miles (ASM) moyens en comparaison de 2019, année pré-pandémique, et vise un bénéfice par action de plus de 7,00$ en 2024. Le consensus FactSet table sur une perte de 4,55$ en 2021 et un bpa de 3,42$ en 2022. Pour le quatrième trimestre, Delta relève ses prévisions et ambitionne un bénéfice avant impôts ajusté d'environ 200 millions de dollars. La rentabilité 2022 est quant à elle attendue "significative".