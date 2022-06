Delta Air Lines rehausse à son tour ses prévisions

(Boursier.com) — Delta Air Lines gagne du terrain avant bourse à Wall Street alors que la compagnie aérienne s'attend à réaliser un très bon deuxième trimestre. Sur les trois mois clos fin juin, le partenaire d'Air France KLM devrait réaliser une marge opérationnelle ajustée comprise entre 13 et 14% (12 à 14% visé précédemment) avec des revenus ajustés équivalents à ceux du deuxième trimestre 2019. La firme devrait générer 1,5 milliard de dollars de free cash-flow sur la période tandis que les revenus unitaires devraient être supérieurs de 7 à 8 points par rapport aux prévision initiales grâce à une forte demande et à la vigueur des prix. Les coûts unitaires, hors carburants, sont anticipés à un niveau supérieur de 20 à 22% par rapport au deuxième trimestre 2019 (+17% indiqué auparavant) en raison de capacités moindres (entre 82 et 83% du niveau de 2019 vs environ 84%) et d'investissements dans la 'fiabilité opérationnelle'.

Avec ces prévisions rehaussées, Delta rejoint United Airlines, Southwest Airlines et JetBlue Airways qui ont toutes récemment renforcé leurs projections de revenus en raison d'une très forte demande malgré des prix plus élevés.

Victime de la pénurie de personnels, comme la plupart de ses concurrents, la compagnie basée à Atlanta a annoncé la semaine passée la suppression d'environ 100 vols par jour aux États-Unis et en Amérique latine du 1er juillet au 7 août afin de renforcer la fiabilité de ses vols. Les problèmes de météo, de personnel au niveau des fournisseurs et du contrôle aérien, ainsi que les absences plus élevées que prévu parmi certains groupes de travail des compagnies aériennes, affectent les opérations de Delta "plus que jamais dans notre histoire", a souligné le directeur des opérations du groupe, John Laughter.