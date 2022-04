Delta Air Lines rassure, le titre s'envole

(Boursier.com) — Delta Air Lines grimpe en pré-séance à Wall Street, soutenu par des prévisions optimistes pour la période estivale après l'annonce d'une perte moins importante qu'anticipée au premier trimestre. Sur la période, le partenaire d'Air France KLM a essuyé une perte opérationnelle de 783 millions de dollars contre un profit de 1 Md$ au premier trimestre 2019 pour des revenus de 9,35 Mds$, en baisse de 11%. La perte nette ajustée est ressortie à 784 M$ ou 1,23$ par titre contre un profit de 639 M$ et un bpa de 96 cents sur les trois premiers mois de 2019. Le consensus 'Bloomberg' tablait sur un bpa de -1,26$. La compagnie basée à Atlanta s'attend à être rentable au cours de chacun des trois derniers trimestres de l'année. Elle a précisé qu'elle n'aurait aucun mal à augmenter les tarifs pour couvrir l'augmentation du prix du carburant ce trimestre et peut-être tout au long de l'été. Delta a enregistré des ventes record au printemps, a déclaré le directeur général du groupe, Ed Bastian, citant une "demande énorme".

La firme a généré 1,8 milliard de dollars de flux de trésorerie d'exploitation sur le trimestre et 197 M$ de flux de trésorerie disponibles, après avoir investi 1,6 Md$ dans l'entreprise, principalement dans l'achat et les modifications d'avions. A la fin mars, la société disposait de 12,8 Ms$ de liquidités.

"Avec un fort rebond de la demande alors qu'Omicron s'est estompé, nous avons renoué avec la rentabilité au mois de mars", a précisé le dirigeant. "Nous réussissons à répercuter des prix du carburant plus élevés, ce qui nous permet de prévoir une marge d'exploitation ajustée de 12 à 14% et un flux de trésorerie disponible solide au cours du trimestre clos fin juin". Le transporteur s'attend à ce que ses revenus se situent entre 93% et 97% des niveaux de 2019 au cours du trimestre en cours, avec des capacités représentant 84% du niveau pré-pandémique.