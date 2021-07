Delta Air Lines : le ciel se dégage, le titre grimpe

(Boursier.com) — La situation s'améliore clairement chez Delta Air Lines. La compagnie aérienne vient de dévoiler une perte moins importante qu'anticipée au deuxième trimestre. Le partenaire d'Air France KLM prévoit par ailleurs un troisième et un quatrième trimestres rentables grâce à la reprise 'surprenante' des voyages de loisir et au retour du trafic d'affaires. Le retour espéré de la clientèle d'affaires au second semestre est particulièrement important pour Delta, qui a tiré la moitié de ses revenus passagers des voyages d'affaires en 2019.

Sur les trois mois clos fin juin, le transporteur a essuyé une perte nette de 652 millions de dollars ou 1,02$ par action contre 1,44 Md$ et 2,21$ par titre un an plus tôt. En base ajustée, la perte par action ressort à 1,07$ contre -1,38$ de consensus. Les revenus ont reculé de 43% à 7,13 Mds$, supérieurs aux 5,20 Mds$ attendus par les analystes. Sur le troisième trimestre, le management table sur des revenus en repli de 30 à 35% par rapport à leur niveau de 2019.

"Les voyages d'agrément intérieurs ont pleinement retrouvé leurs niveaux de 2019 et il y a des signes encourageants d'amélioration dans les voyages d'affaires et internationaux", a souligné Ed Bastian. Les voyages d'affaires devraient atteindre 60% des niveaux de 2019 d'ici septembre, contre 40% en juin et 20% en mars, a précisé le directeur général de Delta. "Nous sommes également en train d'acquérir des avions de manière opportuniste et de créer une flexibilité à la hausse pour accélérer notre restauration de capacité en 2022 et au-delà, de manière disciplinée en termes de capital... L'époque de la consommation de liquidités est révolue".

Le titre grimpe de plus de 2% en pré-séance à Wall Street.