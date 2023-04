Delta Air Lines : la guidance rassure, le titre grimpe

(Boursier.com) — Delta Air Lines dévoile des résultats un peu courts par rapport aux attentes des analystes au premier trimestre bien qu'en ligne avec sa guidance. Sur la période, le transporteur basé à Atlanta enregistre un bpa ajusté de 25 cents contre 1,23$ un an plus tôt et 29 cents de consensus, pour des revenus ajustés en hausse de 45% à 11,84 Mds$ (12 Mds$ attendus). La marge opérationnelle s'établit à 5,4%.

Sur le trimestre en cours, le management table sur un bpa ajusté compris entre 2 et 2,25$ contre 1,61$ de consensus, pour des revenus en progression de 15 à 17%. La marge opérationnelle est attendue entre 14 et 16%.

"Nous avons réalisé un chiffre d'affaires record pour le trimestre clos fin mars avec des revenus unitaires supérieurs de 16% au niveau de la même période de 2019. Ces résultats reflètent la vigueur de l'environnement de demande sous-jacent et la dynamique continue des produits haut de gamme et des revenus de fidélité", déclare Glen Hauenstein, président de Delta. "Avec des réservations à l'avance record pour l'été, nous prévoyons que les revenus du trimestre de juin seront supérieurs de 15 à 17% avec une croissance de la capacité de 17% d'une année sur l'autre".

Sur l'ensemble de l'exercice, la direction a confirmé viser un bpa de 5 à 6$ pour des recettes en hausse de 15 à 20%.

Le titre bondit de 3,5% en pré-séance à Wall Street.