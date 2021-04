Delta Air Lines : l'horizon s'éclaircit, a arrêté l'hémorragie en mars

Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Delta Air Lines voit enfin l'horizon se dégager. Le partenaire d'Air France KLM a arrêté de brûler du cash en mars, générant une trésorerie d'environ 4 M$ par jour, et estime que les réservations de vols domestiques se situent désormais à 85% de leur niveau de 2019.

"Un an après le début de la pandémie, les voyageurs reprennent confiance et commencent à reprendre le cours de leur vie. Delta accélère avec la reprise et une marque plus forte et plus fiable que jamais", a déclaré Ed Bastian, PDG de Delta. "Grâce aux efforts incroyables de notre personnel, nous avons généré une trésorerie quotidienne positive au mois de mars, un exploit remarquable compte tenu du blocage des sièges du milieu et du faible niveau de la demande de voyages d'affaires et internationaux. Si les tendances à la reprise se maintiennent, nous prévoyons une génération de trésorerie positive sur le trimestre clos fin juin et envisageons un retour à la rentabilité au troisième trimestre, à mesure que la reprise de la demande progresse".

Sur les trois premiers mois de l'année, la compagnie aérienne a essuyé une perte ajustée imposable de 2,9 milliards de dollars ou 3,55$ par action (3,17$ de consensus), pour des revenus opérationnels de 3,6 Mds$, en chute de 65%. La perte nette ressort à 1,18 Md$ ou 1,85$ par action pour un chiffre d'affaires de 4,2 Mds$ (3,91 Mds$ atendus), en baisse de 60%. Le groupe basé à Atlanta a brûlé 11 M$ de cash par jour au premier trimestre malgré les 4 M$ générés en mars.

Delta s'attend à ce que le chiffre d'affaires de son deuxième trimestre soit inférieur de 50% à 55% à celui de la même période de 2019, avec des capacités programmées inférieures d'un tiers à celles d'il y a deux ans.