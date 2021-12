Delta Air Lines : investit dans ses partenaires Virgin Atlantic, Aeromexico et LATAM

(Boursier.com) — Delta Air Lines va investir dans ses partenaires Virgin Atlantic, Aeromexico et LATAM à mesure que les compagnies aériennes transforment leurs activités pour sortir de la pandémie mondiale plus fortes et plus résilientes. "Ces investissements stratégiques dans nos partenaires vont transformer notre capacité à améliorer l'expérience de voyage de nos clients, en nous permettant d'offrir une expérience de voyage sans faille tout en proposant à nos clients un réseau inégalé entre l'Amérique du Nord et les principaux marchés du monde", a déclaré Ed Bastian, CEO de Delta.

Afin de soutenir son avenir mondial, Delta va donc investir dans Virgin Atlantic, Aeromexico et LATAM. Au terme de leurs processus respectifs de restructuration ou de recapitalisation, Delta vise une participation de 20% dans Aeromexico et de 10% dans LATAM. En outre, Delta conservera ses 49% dans Virgin Atlantic.

La mise de la compagnie américaine dans ces transporteurs sera d'environ 1,2 milliard de dollars au global. Delta ne compte, en revanche, pas mettre de l'argent frais dans ses partenaires Air France KLM, Korean Air et China Eastern.