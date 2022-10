Delta Air Lines investit dans les taxis aériens de Joby

(Boursier.com) — Delta Air Lines, la compagnie aérienne américaine, a annoncé son intention d'investir dans la startup Joby Aviation, qui ambitionne de développer des taxis électriques aériens. Delta disposera d'un accord exclusif de partenariat de cinq ans avec Joby sur son appareil eVTOL de 'décollage et atterrissage vertical'. Delta va investir 60 millions de dollars dans la startup fraîchement introduite à Wall Street. Les 'taxis aériens' que Joby prévoit de concevoir et d'opérer pourront permettre des trajets courts à partir de et vers les aéroports. Ed Bastian, CEO de Delta, pense proposer aux voyageurs l'opportunité de prendre un véhicule Joby quelque part près de leur domicile ou de leur travail pour se rendre à l'aéroport, ce qui réduirait potentiellement de 50% ou plus le temps de transport.

Dans un premier temps, Joby et Delta cibleront donc le service eVTOL, vers et depuis les aéroports de New York et de Los Angeles. Les entreprises envisagent de développer le service vers d'autres aéroports à travers le pays et éventuellement à l'étranger. "Les itinéraires de l'aéroport sont les itinéraires de base pour toute ville qui construit une infrastructure vraiment précieuse à proximité du terminal et peut faire gagner du temps aux clients", a déclaré à CNBC le fondateur et CEO de Joby, JoeBen Bivert.

Les trois principales compagnies aériennes traditionnelles aux États-Unis ont désormais des participations dans des startups eVTOL.