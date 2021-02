Delta Air Lines fait appel à IBM pour son expertise en matière de Cloud et sa plateforme de Cloud hybride Red Hat

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — IBM et Delta Air Lines ont annoncé un accord pluriannuel en vertu duquel IBM aidera Delta dans sa migration vers le Cloud public, afin d'accroître son agilité, sa rapidité de mise sur le marché et ses capacités d'innovation en matière de transformation numérique.

Dans le cadre du développement de cette relation, IBM fournira une expertise technologique et industrielle pour moderniser et migrer les applications de Delta vers le Cloud public. IBM transformera l'environnement informatique de Delta vers une architecture Cloud hybride basée sur Red Hat OpenShift, permettant une approche cohérente et basée sur des normes pour le développement, la sécurité et les opérations dans les différents Clouds. L'équipe d'experts d'IBM dans les transports et la technologie, travaille avec les équipes de Delta pour utiliser la méthodologie IBM Garage et les logiciels IBM de Cloud hybride, tels que les CloudPaks, afin de moderniser les applications existantes et de co-créer de nouvelles solutions qui alimenteront la transformation de Delta. Cela aidera Delta à accroître la productivité de son développement logiciel et à améliorer l'expérience de ses clients à l'avenir.

"En tant que leader du secteur aérien, nous comprenons le besoin crucial de faire constamment évoluer notre présence numérique et d'améliorer l'expérience client, non seulement pour aider à répondre aux conditions économiques changeantes, mais aussi pour inspirer à nos clients une affinité avec la marque", a déclaré Rahul Samant, Rahul Samant, Executive Vice President et Chief Information Officer chez Delta Air Lines. "Parmi les nombreuses mesures que nous prenons pour faire progresser la transformation numérique de notre activité, IBM nous aidera à migrer vers le Cloud et à créer un nouveau modèle d'exploitation qui transformera et modernisera notre environnement numérique, ce qui, en retour, améliorera la satisfaction globale de nos clients".

"Cet accord étend notre relation de longue date avec Delta Air Lines pour les aider à accélérer et à mener à bien leur ambitieux parcours de transformation numérique", a déclaré Mark Foster, Senior Vice President, IBM Services. "Ce projet à long terme appliquera la puissance de l'approche hybride d'IBM en matière de Cloud, permettant à Delta de développer des applications une seule fois et de les déployer n'importe où, d'intégrer la sécurité dans l'ensemble de son parc informatique, et d'automatiser ses opérations tout en gardant une visibilité sur leur gestion".

IBM et Delta ont une longue histoire de collaboration sur des projets de transformation qui ont conduit à des innovations pour Delta et l'industrie du transport aérien. Au début de l'année dernière, les compagnies ont annoncé un effort de collaboration pluriannuel via l'IBM Q NetworkTM pour explorer les capacités potentielles de l'informatique quantique à transformer les expériences des clients et des employés des compagnies aériennes.