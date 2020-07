Delta Air Lines : énorme perte trimestrielle

Delta Air Lines : énorme perte trimestrielle









Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Plombé par la pandémie de Covid-19, Delta Air Lines vient de dévoiler une perte ajustée record de 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre pour des revenus en retrait de 91% sur un an ! La perte ajustée par action s'établit à 4,43$ contre -4,22$ de consensus pour des revenus de 1,47 Md$. La perte nette totale atteint 5,72 Mds$! Très suivie dans le secteur, la recette unitaire s'est effondrée de 60% sur le trimestre clos fin juin contre une baisse de 46,5% attendue par le marché. Le nombre de passagers transportés s'est effondré de 93%.

Delta a confirmé son objectif de mettre fin à sa consommation quotidienne de trésorerie d'ici la fin de l'année après avoir brûlé jusqu'à 100 M$ par jour au début de la pandémie en mars. Ed Bastian, le patron de Delta, a toutefois averti que la réalisation de cet objectif dépendrait de l'évolution de la demande. "Il y a beaucoup de risques car il est difficile de prévoir ce qui va se passer avec le virus". Le transporteur, dont les liquidités atteignaient 15,7 Mds$ à la fin juin, a réduit sa consommation quotidienne de cash à environ 27 M$ le mois passé et connaît un taux similaire en juillet, avec des améliorations à mesure que les économies s'ouvrent et que les gens se sentent plus à l'aise pour voyager.

"Compte tenu des effets combinés de la pandémie et de l'impact financier associé sur l'économie mondiale, nous continuons à penser qu'il faudra plus de deux ans avant de voir une reprise durable", a souligné le CEO de Delta.