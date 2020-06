Delta Air Lines dit adieu à ses MD-88 et MD-90

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une page se tourne chez Delta Air Lines. La compagnie américaine transporte aujourd'hui ses derniers passagers à bord de MD-88 et MD-90. Pendant plus de trois décennies pour les premiers, et depuis 25 ans pour les seconds, les deux appareils ont opéré sur une grande partie du réseau domestique de Delta et ont au total transporté plus de 750 millions de personnes. Delta a exploité jusqu'à 185 appareils "Mad Dog" qui effectuaient environ 900 vols quotidiens.

