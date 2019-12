Delta Air Lines : des objectifs bien accueillis, les actionnaires choyés

(Boursier.com) — Delta Air Lines est bien orienté en pré-séance à Wall Street. La compagnie aérienne, qui organise une journée investisseurs à son siège d'Atlanta, table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 6,75$ et 7,75$ en 2020, là où le consensus était jusqu'ici positionné à 7,06$. Les revenus sont attendus en hausse de 4 à 6%. Les free cash-flow devraient atteindre 4 milliards de dollars tandis que 70% de ce montant sera redistribué aux actionnaires via des dividendes et des rachats de titres.

Le partenaire d'Air France KLM continue par ailleurs à anticiper une hausse des coûts unitaires hors carburant comprise entre 2 et 3% et note que l'incertitude concernant le retour en service du Boeing 737 Max va peser sur les capacités, la tarification et les coûts.