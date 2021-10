Delta Air Lines : des bénéfices !

(Boursier.com) — Delta Air Lines a renoué avec les bénéfices au troisième trimestre fiscal. La compagnie aérienne américaine a ainsi dévoilé, pour le trimestre clos en septembre, un bénéfice GAAP avant imposition de 1,5 milliard de dollars et 16,7% de marge, pour un bpa dilué de 1,89$ et des revenus de 9,2 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté avant imposition a représenté 216 millions de dollars, pour 2,6% de marge et 30 cents de bpa ajusté, contre 17 cents de consensus. Les revenus opérationnels ajustés ont été de 8,3 milliards de dollars, alors que le consensus se situait à 8,4 milliards. Les perspectives demeurent peu évidentes pour le groupe, face à la hausse très importante des coûts de carburants et malgré l'accalmie sur le front sanitaire.