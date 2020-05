Delta Air Lines : davantage de vols moins remplis ?

(Boursier.com) — Une opportunité ? Delta Air Lines pourrait profiter de la crise pour attirer une clientèle plus 'premium'. Alors que le patron de la compagnie américaine, Ed Bastian, a dernièrement indiqué que la perception de sécurité par les clients sera déterminante pour relancer les voyages les 'plus routiniers', le transporteur pourrait plafonner la capacité de ses avions à 60% au moins jusqu'au mois de juillet et ajouter ainsi davantage de vols à son programme qu'habituellement nécessaire. Reuters, qui cite des sources proches de Delta, précise que la situation pourrait encore évoluer alors que le calendrier de reprise après la crise sanitaire qui a décimé la demande de transport aérien reste incertain.

Delta a déclaré publiquement qu'elle limiterait le nombre de sièges en première classe à 50% et à 60% en cabine principale jusqu'au 30 juin, sans, pour le moment, aller au-delà. "Nous avons annoncé une politique sur le nombre de sièges jusqu'au 30 juin. Rien n'a été décidé au-delà de cette date, mais nous continuons à surveiller la situation et à faire les ajustements nécessaires", a déclaré Trebor Banstetter, porte-parole de Delta. Le directeur général du partenaire d'Air France KLM a récemment affirmé que la réduction du nombre d'avions dans le ciel pourrait être "une occasion pour nous de nous concentrer davantage sur une expérience plus premium".

La distanciation sociale dans les avions est devenue un important sujet de débat dans le secteur. L'IATA a déjà indiqué à plusieurs reprises que les compagnies aériennes ne pourront pas être rentables si elles limitent les avions aux deux tiers de leur capacité normale, à moins d'augmenter drastiquement le prix des billets. Aux États-Unis, le président de la commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants a exhorté la semaine dernière les transporteurs à maintenir au moins un siège entre tous les passagers et à plafonner à 67% de leur capacité les avions à fuselage étroit.

En attendant d'y voir plus clair, Delta a annoncé hier la reprise de plusieurs lignes le mois prochain dont la desserte de Paris depuis New York.