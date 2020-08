Delta Air Lines : 2.000 pilotes bientôt licenciés, nouveaux emprunts en vue

Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Delta Air Lines, qui s'apprête à licencier près de 2.000 pilotes afin de faire face à la chute de la demande en lien avec la crise sanitaire liée au coronavirus, préparerait une émission obligataire ainsi que de nouveaux emprunts garantis par son programme de fidélisation SkyMiles. Selon les sources de 'Bloomberg', l'opération, dont le montant n'a pas encore été finalisé, aurait lieu après le 7 septembre, date du 'Labor Day' aux États-Unis. Delta devrait ainsi suivre les traces d'United Airlines qui a émis plus de 6,8 milliards de dollars de nouveaux emprunts garantis par son programme MileagePlus en juin dernier.

Dans un mémo que 'Reuters' a pu consulter lundi, on a appris que le partenaire d'Air France KLM allait supprimer 1.941 postes de pilote en octobre, une fois que les aides gouvernementales auront expiré. Le plan de secours de Washington, de 25 milliards de dollars, qui couvre notamment les salaires des employés, était destiné à aider le secteur aérien à faire face à la crise sanitaire et à préserver les emplois jusqu'au rétablissement du secteur, mais la demande est restée faible. "Nous avons tout simplement en sureffectif, et nous faisons face à une décision incroyablement difficile", affirme le directeur des opérations de vol de Delta, John Laughter, dans le mémo transmis aux employés.

Le transporteur a essuyé une énorme perte nette de 5,72 Mds$ au deuxième trimestre alors que ses revenus ont plongé de 91% sur un an. Delta avait dans un premier temps estimé être en sureffectif de 2.558 pilotes, mais le nombre de départs contraints a été réduit après que des pilotes eurent opté pour un départ à la retraite anticipé ou un départ volontaire.