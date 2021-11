Dell Technologies : un trimestre exceptionnel

(Boursier.com) — Dell Technologies a dépassé les attentes au troisième trimestre, grâce à de solides ventes de PC. Sur la période, le groupe texan a dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,37$, à rapprocher d'un consensus de 2,33$ et d'un niveau de 2,03$ un an avant. Les revenus trimestriels se sont élevés à 28,4 milliards de dollars, 4% de mieux que le consensus, contre 23,5 milliards de dollars un an auparavant. Le bénéfice net consolidé a été de 3,89 milliards de dollars et 4,87$ par titre, quadruplant en glissement annuel. La demande en PC et serveurs a été dopée par l'adoption de modèles hybrides de travail par les entreprises.