Dell Technologies sanctionné à Wall Street

(Boursier.com) — Dell Technologies abandonnait 4% après bourse à Wall Street hier soir. Pour le trimestre clos, le groupe informatique américain a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,88$ à comparer à un consensus de 1,47$. Un an plus tôt, le bénéfice par titre se situait à 2,30$. Les revenus ont totalisé quant à eux 22,25 milliards de dollars, en déclin de 10% en glissement annuel, contre 22,9 milliards de consensus. Ainsi, Dell a largement battu le consensus de bénéfice mais a déçu en termes de revenus, le segment PC d'entreprise restant en berne. Le groupe 'solutions client' de Dell, comprenant les ventes PC corporate et consommateurs, a affiché des ventes en recul de 11%.

Sur le trimestre clos en janvier, Dell prévoit des revenus d'environ 22 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 23,9 milliards. Une baisse des ventes "à un chiffre bas" est encore attendue sur l'unité PC, en comparaison du trimestre précédent. Côté serveurs, les ventes du trimestre écoulé ont été toutefois solides, à 4,7 milliards contre 4,4 milliards de consensus, en hausse séquentielle de 9% avec l'intérêt des clients pour l'IA générative. Dell prévoit enfin une progression des revenus sur le nouvel exercice fiscal débutant en février, avec une reprise des dépenses IT, particulièrement aux Etats-Unis.