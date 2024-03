Dell Technologies s'envole à Wall Street, dopé par l'IA

(Boursier.com) — Dell Technologies bondissait de 19% après bourse à Wall Street hier soir. Le géant informatique texan table en effet sur des revenus et profits supérieurs aux attentes, avec la demande en serveurs d'intelligence artificielle - équipés de puces Nvidia. "Notre forte dynamique en matière de serveurs optimisés pour l'IA se poursuit, avec des commandes augmentant de près de 40% de manière séquentielle et un carnet de commandes presque doublé, clôturant notre exercice à 2,9 milliards de dollars", a déclaré le directeur des opérations Jeff Clarke. En outre, le marché PC montre lui aussi quelques signes de reprise, le management de Dell misant sur le cycle à venir de rafraichissement et l'impact de l'IA sur le segment PC...

Pour le quatrième trimestre fiscal clos début février, Dell a affiché des revenus en retrait de 11% à 22,3 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 22,2 milliards environ. Le bénéfice ajusté par action a nettement dépassé les attentes, à 2,20$ contre 1,73$ de consensus. Dans le détail des revenus, le chiffre d'affaires du segment des solutions d'infrastructure a baissé de 6% à 9,3 milliards, alors que le CA du groupe dédié aux 'solutions client' a reculé de 12% à 11,7 milliards. Pour l'exercice fiscal entamé, Dell se montre offensif et table sur des revenus allant de 91 à 95 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 92 milliards. Le bénéfice ajusté annuel par action est attendu à 7,50$, plus ou moins 25 cents, contre 7,15$ de consensus.