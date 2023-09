Dell Technologies rassure, le titre bondit

(Boursier.com) — Dell Technologies s'envole en pré-séance à Wall Street. Le géant du PC a dévoilé des ventes d'ordinateurs personnels et de matériel pour centres de données meilleures que prévu, alimentant l'espoir d'une reprise des dépenses technologiques. La société, qui a rehaussé ses objectifs annuels, a également déclaré que la demande de produits aidant les entreprises à utiliser l'intelligence artificielle constitue un " vent favorable à long terme ".

Le groupe texan a fait état d'un chiffre d'affaires en retrait de 13% à 22,93 milliards de dollars au deuxième trimestre, mais supérieur au consensus logé à 20,85 Mds$. Le bpa ajusté s'est élevé à 1,74$, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,14$, alors que le résultat opérationnel ajusté a atteint 1,95 Md$ contre 1,5 Md$ de consensus.

"Nous sommes encouragés par certains des signes que nous observons dans l'environnement macroéconomique à l'approche du second semestre", a déclaré le directeur de l'exploitation, Jeff Clarke, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats. "L'environnement de la demande s'est amélioré à un rythme plus rapide que prévu, en particulier à mesure que nous avancions en juin et juillet... L'IA montre déjà qu'elle constitue un avantage à long terme, avec une croissance continue de la demande dans l'ensemble de notre portefeuille".

Pour l'ensemble de l'année, Dell prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 89,5 et 91,5 Mds$ et un bénéfice par action de 6,30 dollars, plus ou moins 20 cents.