Dell Technologies : prévisions prudentes

(Boursier.com) — Dell Technologies a publié hier soir, pour son troisième trimestre fiscal, un bénéfice ajusté par action de 2,3$ à comparer à un consensus de 1,6$. Un an plus tôt, ce bénéfice était de 2,37$ par titre. Les revenus trimestriels du groupe ont été de 24,7 milliards de dollars, contre 28,4 milliards un an plus tôt. Les revenus dépassent tout de même d'environ 1% le consensus de marché. Le concepteur d'ordinateurs anticipe, pour son quatrième trimestre fiscal, un bénéfice allant de 1,5 à 1,8$ par action, en déclin de 4% pour le milieu de fourchette, ainsi que des revenus allant de 23 à 24 milliards de dollars, en retrait de 16% en milieu de fourchette. Le consensus était de 1,63$ de bpa et 24,9 milliards de revenus sur cette période. "Nous nous attendons à ce que les facteurs macroéconomiques mondiaux, notamment le ralentissement de la croissance économique, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la pression monétaire, pèsent sur nos clients et, par conséquent, sur leurs intentions de dépenses informatiques, même s'ils continuent de numériser leurs activités", a déclaré Thomas Sweet, directeur financier, devant les analystes.