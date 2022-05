Dell Technologies dépasse les attentes

(Boursier.com) — Dell Technologies s'envolait hier soir de 12% à Wall Street, post-séance, après sa publication. Le groupe informatique américain a en effet dévoilé un trimestre record, dépassant largement les attentes avec une forte demande des entreprises. Pour le premier trimestre fiscal, clos fin avril, les ventes ont augmenté de 16% à 26,1 milliards de dollars, contre 25 milliards de consensus. Le groupe de Round Rock a affiché une croissance de 22% sur le segment commercial PC. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,84$, lui aussi supérieur au consensus. Sur le trimestre entamé, clos en juillet, les revenus sont anticipés entre 26,1 et 27,1 milliards, contre 25,5 milliards de consensus. Le bpa ajusté est attendu entre 1,55 et 1,7$. Notons enfin que Michael Dell, PDG de Dell et également président du conseil d'administration de VMware, soutient la vente de cette dernière à Broadcom dans le cadre d'un deal de 61 milliards de dollars annoncé hier.