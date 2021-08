Dell Technologies dépasse les attentes

(Boursier.com) — Dell Technologies a annoncé hier soir, pour son trimestre clos, un bénéfice ajusté par action de 2,24$, à comparer à un consensus de 2,05$ et un niveau de 1,92$ un an avant. Les revenus sur le second trimestre ont totalisé 26,13 milliards de dollars, dépassant de 3% les attentes de marché, contre 22,7 milliards de dollars un an avant. Le groupe a notamment profité de fortes ventes de PC d'entreprise. Les revenus ont ainsi grimpé de 15%, alors que le bénéfice ajusté s'est amélioré de 17%.